Täna on rahvusvaheline rasvumise päev: kuidas püsida vormis ja hoida tervist?

Rasvumise protsent on viimase 55 aasta jooksul maailmas pea kolmekordistunud . 2016. aastal oli 39 protsenti maailma rahvastikust ülekaalus ning 13 protsenti rasvunud. 2016. aasta seisuga oli 52 protsenti ehk enam kui pool Eesti rahvastikust ülekaalus ning iga neljas algklassilaps ülekaalus või rasvunud.

Rasvumine suurendab mitme kroonilise haiguse nagu diabeedi, vähi, südamehaiguste, dementsuse ja insuldi riski ning vähendab nii oodatavat eluiga kui ka tervelt elatud aastaid. Selleks, et haiguste riski vähendada ning elukvaliteeti parandada, saavad inimesed ise palju ära teha.

Parim viis ülekaalu vältimiseks või vähendamiseks on tervislik toitumine. Kui inimene tarbib päevas liiga palju kaloreid ega kuluta neid ära, hakkab organism energiavaru rasvana talletama. Liigne söömine võib olla märk stressist või ebapiisavast unest, kuid organism võib söögiisu suurendada ka siis, kui tarbitavas toidus ei leidu piisavalt toitaineid ja mineraale ning kui kõik toidugrupid – valk, kiudained, süsivesikud ja rasvad – ei ole õiges vahekorras menüüs esindatud.

Oluline on pakkuda kehale mitmekülgset ja võimalikult vähe töödeldud toitu ning jälgida, et ei tekiks millestki puudus. Selleks, et kaotada kaalu, ei pea end näljutama või ranget dieeti pidama – tervislik toitumine ei ole dieet ega enesepiitsutamine, vaid elustiil. Organism vajab iga päev piisavas koguses värskeid puu- ja juurvilju (vähemalt 400 grammi päevas), valku (kala, soja, kaunviljad), pähkleid ja seemneid ning täisteratooteid.