Teadlased soovitavad: nii toitudes väheneb oluliselt insuldirisk

Insult on järsk aju verevarustuse vähenemine või lakkamine, mille tagajärjel ei jõua ajju hapnikku ega toitaineid ning selle tõttu võib ajutegevus osaliselt peatuda. Ilma hapnikuta võivad närvirakud saada kahjustatud või hävida vaid mõne minuti jooksul, mis tähendab, et reageerimine ja kiire abi on elulise tähtsusega. Eestis haigestub esmakordsesse insulti aastas rohkem kui 4000 inimest ning see arv on võrdluses teiste Euroopa riikidega kõrge.