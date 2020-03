Arst selgitab, kes peaksid kandma kaitsvat näomaski

Põhja-Eesti regionaalhaigla infektsioonikontrollitalituse juht Mait Altmets ütles, et näomaski peaks kandma need, kellel on haigusnähud, et nii takistada võimaliku viiruse levikut endalt teistele, vahendab ERR. Tervetel inimestel pole tema sõnul maskiga ringi käimisest suurt kasu.