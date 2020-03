Oluline teada ⟩ Plaanid koroonaviiruse kiuste reisida - millised on kindlustustingimused?

Kui sihtkohariigis on välja kuulutatud epideemiline olukord, siis sõltub haigusjuhtumi kindlustusjuhtumiks lugemine diagnoosimise kuupäevast. Kui koroonaviirusesse haigestuti enne epideemia väljakuulutamist, kulud kaetakse. Kulud diagnoosi määramiseks hüvitatakse igal juhul ka epideemia korral.

Kui klient on juba reisil, siis oleme otsustanud hüvitada seoses koroonaviiruse puhangu või sellest tingitud karantiiniga seotud lisakulud ka majutusele ja transpordile juhul, kui need on tekkinud.