AITA AIDATA ⟩ Väike Sandra, kes unustab magades hingamise, vajab eluliselt olulist aparaati

Raske operatsiooni käigus Rootsis Karolinska haiglas paigaldati Sandrale diafragmastimulaator, kuid selleks, et tema magamine oleks kontrollitud ja ohutu ning stimulaator töötaks laitmatult, on vaja veel pulssoksümeetrit ja antenne-andureid. Kõige selle hind on kokku pea 6300 eurot ja riik seda Sandra diagnoosi puhul ei kompenseeri.

«Olukord, kus laps jääb elutähtsast aparaadist ilma ainult seetõttu, et tema haigus on liiga haruldane, on äärmiselt kurb. Ilma nende aparaatideta kaotab laps elu,» kommenteeris Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma ning avaldas lootust, et probleemile leitakse ka riiklikult lõpuks lahendus.