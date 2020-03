VIDEO JA GALERII ⟩ Vaata, kuidas Tallinna Sadamas termokaamerat testitakse

Termokaamera on asetatud laevalt saabuvate reisijate vahetusse lähedusse ning skaneerib korraga kõikide saabuvate reisijate kehatemperatuure; selle juures on kuvarid, mis näitavad valveametnikule mõõdetavaid andmeid. Läheduses on ka Punase Risti Tervisenõustamise ala, kuhu saavad nõusoleku korral pöörduda inimesed, kelle kehatemperatuuriks mõõtis kaamera üle 38 kraadi. Inimene saab ka keelduda läbivaatusest.