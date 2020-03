Uuring: koroonaviirus on muteerunud, 70 protsenti nakkustest põhjustab agressiivsem tüvi

Teisipäeval avaldatud eeluuringus kirjutasid Pekingi ülikooli ja Shanghai meditsiininstituudi teadlased, et uue koroonaviiruse agressiivsem tüüp moodustas umbes 70 protsenti haigestunutel esinenud analüüsitud juhtudest, 30 protsenti põhjustas vähem agressiivsem tüüp.

Teadlaste sõnul on erinevused kahe tüve genoomis tekkinud kergemaid haigustunnuseid põhjustava tüve muteerumise tõttu.

Wuhani linnas alanud leviku algstaadiumis leiti agressiivsem tüvi olevat peamine haigustekitaja, aga selle esinemissagedus on pärast jaanuari vähenenud.

Teadlaste sõnul on vähem agressiivsem tüvi arenenud esimesena pikema aja vältel, ning sel pole olnud survet ellujäämise eest võidelda.

Teadlased rõhutasid, et uuringu andmed on piiratud ja COVID-19 arengu paremaks mõistmiseks on vaja veel järeluuringuid.