HAIGUSPÄEVIK ⟩ Koroonaviirust põdenud briti mees kirjeldab kolme piinavat nädalat

25-aastane Põhja-Walesi Llandudno elanik Connor Reed on Hiinas Wuhani koolis töötanud peaaegu aasta, vahendab Daily Mail. Pärast järeleandmatu ja piinava haiguse põdemist sai ta haiglast teate, et haigestumise ajal võetud proovide tulemuste kohaselt on ta põdenud uut koroonaviirust.

Connor kirjeldab koroonaviiruse läbipõdemise kogemust:

1. päev – esmaspäev, 25. november 2019

«Mul on külm. Ma aevastan ja mu pilk on pisut udune. Mul pole piisavalt halb, et see mind töölt eemal hoiaks. Saabusin siia riiki, et õpetada inglise keelt võõrkeelena, kuid nüüd olen juhataja Wuhani koolis, Kesk-Hiina linnas, kus olen elanud viimased seitse kuud.»

2. päev

«Mul on kurguvalu. Meenutades, mida mu ema lapsepõlves tavatses teha, segan endale kuuma veega täidetud kruusi mett. See aitab.»

3. päev

«Ma ei suitseta ja tarbin alkoholi harva. Kuid minu jaoks on oluline sellest külmetusest kiiresti üle saada, et saaksin tööl terve olla. Ainult meditsiinilistel kaalutlustel panin oma meejooki viskit.»

4. päev

«Magasin nagu laps. Hiina viski on ilmselt kõigi teadaolevate vaevuste ravim.»

5. päev

«Olen külmetusest üle saanud!»

7. päev

«Hõiskasin enne õhtut. Tunnen end kohutavalt. See pole enam ainult külmetus. Mul valutab kogu keha, pea tuikab, silmades põletab, kurg on kähe. Haigus on rännanud allapoole ja mul on haukuv köha.

See on gripp ja selleks, et mul enesetunne paremaks läheks, kulub rohkem kui kruus sooja jooki mee ja viskiga.

Sümptomid tabasid mind pärastlõunal rongis ja kui üleöö ei juhtu imet, ei lähe ma homme tööle. Asi pole ainult selles, et ma tunnen end nii haigena – ma ei taha grippi ühelegi oma kolleegile anda.»

8. päev

«Ma ei tööta täna. Olen neid hoiatanud, et olen tõenäoliselt terve nädala vaba. Isegi mu luud valutavad. On raske ette kujutada, et saan sellest varsti üle.

Isegi voodist tõusmine teeb haiget. Olen varustatud patjadega, vaatan telekat ja püüan mitte liiga palju köhatada, sest see on valus.»

9. päev

«Isegi mu korteris ringi liikuv kassipoeg näib olevat haiglane. Ta pole tavapäraselt elav ja kui ma toidu maha panen, ei taha ta seda süüa. Ma ei süüdista teda – olen kaotanud ka ise söögiisu.»

10. päev

«Mul on endiselt palavik. Olen teinud lõpu peale viskile ja ma ei tunne end piisavalt hästi, et välja minna ning seda juurde osta. See ei oma tähtsust: ma ei usu, et kuumad joogid oleksid palju muutnud.»

11. päev

«Äkki on mu enesetunne parem, vähemalt füüsiliselt. Gripp on taandunud. Kuid vaene kassipoeg on surnud. Ma ei tea, kas selles on süüdi see, mis haigus on minul – kas kassid võivad saada inimeselt gripi? Tunnen end õnnetuna.»

12. päev