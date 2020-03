Selleks, et viirustesse nakatumise riski vähendada, tuleb teha regulaarselt trenni

2005. aastal korraldatud loomkatsetest on selgunud, et kui hiired mitme nädala jooksul 30 minutit päevas jooksid, elasid nad palju suurema tõenäosusega üle viiruspuhangu. Sarnasest katsest hiirte peal on selgunud, et kui heas vormis ja füüsiliselt aktiivsetele hiirtele vahetult pärast füüsilist pingutust haigustekitajaid organismi süstida, siis tuli nende immuunsüsteem sellega toime paremini kui passiivsete hiirte immuunsüsteem.

Mitmete teadusuuringute tulemusel on kindlaks tehtud, et regulaarne trenn vähendab kehas põletiku taset ning parandab seetõttu immuunsüsteemi võimet haigustekitajatega võidelda. Treeningu tulemusel paraneb organismi kudede ja organite verevarustus ning see aitab immuunsüsteemil kiiremini ja tõhusamalt bakteritele reageerida.