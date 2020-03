TEE TEST ⟩ Kui terved on sinu kapillaarid?

Inimkond on jõudnud teadmiseni, et vananemine on haigus. Miljoneid kulutatakse uuringutele, et teada saada, mis põhjustab kehas vananemisprotsesse ja milline see rakutasandil välja näeb. Ootamatult on lahendused vananemise edasi lükkamiseks, noorusliku välimuse ja hea tervise säilitamiseks lihtsad. NHK dokumentaal tutvustab vananemise põhjuseid ja lahendusi.