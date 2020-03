Perearsti nõuandeliinile helistamisel pane valmis paber ja pliiats

Suurem nakatumine gripilaadsete viirustega on kergitanud ka perearsti nõuandeliini koormust. «Keskmiselt saabus meile tööpäeviti 600–700 kõnet, möödunud nädalavahetusel küündis kõnede arv üle tuhande ja on jätkuvalt 20-30 protsenti kõrgem,» rääkis Kallikorm-Rannamets. «Enamik helistajatest küsivad nõu teada-tuntud gripi kohta, eriti lastel, lisandunud on ka koroonaviirusega seotud mured - kas peaks välismaalt naasnuna püsima kodus ja millal tuleks helistada perearstile või kutsuda kiirabi.»

Aasta alguses käivitus nõuandetelefonil isikustatud konsultatsiooni teenus. «Isikustatud nõu saame anda vaid inimesele, kes ennast ID-kaardi või mobiili-ID-ga tuvastanud. Kahjuks hetkel ei saa me nõustada niimoodi näiteks lapsevanemat tema lapse osas, sel juhul anname nõu nagu varem ehk anonüümselt,» selgitas Kallikorm-Rannamets. «Haigekassa tegeleb, et e-tervise portaalis ehk digiloos selleks volitatud isiku õigusega inimene saaks meilt tulevikus isikustatud nõu küsida ka oma lähedase kohta – näiteks vanem oma alaealise lapse või laps oma eaka vanema puhul.»

Enne nõuandeliini numbri valimist tasuks läbi mõelda, mis aitab nõustajal kiiremini paremat abi anda. «Külmetuse puhul võiks vahetult enne end kraadida, vererõhuhaige saab rõhu ära mõõta. Samuti võiks telefoni juurde valmis panna kõik kasutatavad ravimid, kui on vaja täpsustada nende nimesid või koguseid. Helistajal võiks olla käepärast ka paber ja pliiats, et saadud soovitused meeles püsiksid,» loetles Kallikorm-Rannamets. «Nõustamisteenust pakume tasuta, aga lühinumbri 1220 tariif on tavalisest kallim ja maksab kuni 30 senti minuti eest. Soodsam on helistada numbrile 634 6630.»