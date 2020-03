See trenn pikendab oodatavat eluiga kuni kümme aastat

Vähene füüsiline aktiivsus, suitsetamine ja ebatervislik toit paneb inimese keharakud kiiremini vananema, suurendab mutatsioonide riski ning vähendab oodatavat eluiga. Uuest teadusuuringust on selgunud, et trenniga on võimalik vananemist kuni 10 aasta võrra edasi lükata.