Toitumisteadlane selgitab, mis on kiire ainevahetuse käivitamise võti

Hommikusöögid erinevates maades

Selliste Euroopa riikide nagu Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia kohta ei saa küll tõdeda, et hommikusöök on nendes oluline. Paljud täiskasvanud jätavad Prantsusmaal hommikusöögi vahele või joovad ainult kohvi. Ka Hispaanias loobub hommikusöögist ligi viiendik täiskasvanutest. Tavaliselt on nendes maades hommikusöök üsna kerge eine. Üks traditsioonilisemaid hommikusöögitoite on röstitud sai, millele määritakse võid, moosi, mett või šokolaadikreemi ja joogiks kange kohv. Selline eine sisaldab palju süsivesikuid, ka lisatud suhkrut, kuid vähe valku. Tunduvalt parem on Andaluusia populaarne hommikueine, kus röstsaiale määritakse ekstra neitsioliiviõli, lisatakse purustatud tomat ja Ibeeria singi viil.

Hoopis teistmoodi näeb välja inglise traditsiooniline hommikusöök, mida nimetatakse ka «praepanni hommikusöögiks», kuigi vahest neid toiduaineid ka grillitakse. Hommikusöök koosneb praetud peekonilõikudest, vorstidest, praemunadest, tomatitest, seentest ja ubadest kastmes. Mõningate variatsioonidega on hommikusöökide energiasisaldus 700-1100 kcal, millest ligi 2/3 annavad rasvad.

Britid on uhked, et neil on selline maitsev hommikusöök, mida on sajandeid nautinud inimesed kõigilt elualadelt. Paljud britid usuvad, et see on tervislik. Nimelt väidavad mõned eksperdid, et selline hommikusöök kiirendab ainevahetust ja ei ole ebatervislik, eriti kui toit on grillitud. Kui see nii oleks, siis ei oleks Ühendkuningriigis rasvunuid ligi 28 protsenti. Maovähendusoperatsioone tehakse selles riigis aastas umbes 6000 – hinnaga 6000 inglise naela operatsioon. Siin peab aga mainima, et kaalu lisab hiline, suur õhtusõõk, mida britid söövad umbes kell kaheksa õhtul ja see sisaldab ligi 40 protsenti päevasest energiast.

Mida süüakse Soomes hommikusöögiks? Nende hommikusöögi kõige olulisem toit on kaerahelbepuder. Sageli lisatakse pudrule ka marju. Kohvi kõrvale süüakse võileibu, millel on rukkileiva katteks margariin, viil juustu või sinki ja tomatit või kurki. Magusaid saiakesi või suhkrurikkaid maisihelbeid söövad soomlased hommikuti harva. Teine hommikune variant on Karjala pirukas. Selle rukkitaignast valmistatud põhjal on peal paks riisipuder. Sageli lisatakse piruka peale veel munavõiet.

Mida veel peaks hommikusöögi puhul arvestama?

Paljude maade toitumissoovitustes on hommikusöögi soovitav toiduenergia 20-25 protsenti päevasest toiduenergiast, seega 2000 kcal energia puhul 400-500 kcal. Hommikusöögi söömata jätmist seostatakse südame-veresoonkonnahaiguste tuntud riskiteguritega: rasvumise, kõrge vererõhu ja glükoositalumatuse suurema esinemissagedusega.

Järjest rohkem uuringuid tõstab esile bioloogilise kella tähtsust energiatasakaalu ja ainevahetuse modulaatorina. Värsked uuringud inimestega on näidanud, et hommikul on ainevahetus tunduvalt kiirem kui õhtul. Seepärast on viimastel aastatel üha enam räägitud sellest, et hommikusöök peaks olema suurem. Väidetakse, et suur hommikusöök on meie kiire ainevahetuse käivitamise võti ja see võib vähendada näksimise ja magusaisu päeva jooksul. 2016. aastal ajakirjas «Advances in Nutrition» avaldatud ülevaateartiklis leiti, et hommikusöögi väiksemat energiasisaldust võib seostada ülekaalu ja rasvumisega.