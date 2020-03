Kolm tegevust, mis aitavad kõrgemas eas ajumahtu säilitada

Tegevused nagu aias töötamine, tantsimine, ujumine ja jalutamine aeglustavad oluliselt aju vananemist ja ajumahu vähenemist. 1557 osaleja ajusid uuriti magnetresonantstomograafia (MRT) abil ning leiti, et mõõdukalt vanainimeste ajud olid neli aastat nooremas seisus kui passiivsematel vanainimestel.

Uuringu osalejate keskmine vanus oli 75 aastat ning osalejad jaotati füüsilise aktiivsuse põhjal rühmadesse. Füüsilise aktiivse all mõisteti uuringus aiatöid, kõndimist, ujumist ja tantsimist. Esimese rühma inimesed ei tegelenud mingi füüsilise aktiivsusega, teise rühma liikmed tegid nädalas kaks ja pool tundi kergemat trenni, poolteist tundi mõõdukat trenni või tund aega rasket trenni. Kolmanda rühma liikmed tegid nädala jooksul iga päev tund aega kergemat trenni, neli tundi mõõdukat trenni või kaks tundi rasket trenni. Osalejad pidid läbima mäluharjutused ning füüsilise tervise kontrolli ning tulemustest selgus, et kolmanda rühma liikmete ajud olid nelja aasta võrra nooremad kui üldse mitte treenivatel osalejatel.

Uuringu autor dr Yian Gu sõnul on uuringu tulemused märkimisväärsed ning võivad aidata tulevikus vähendada dementsuse ja teiste vanadusega kaasnevate tervisehädade ennetamisel. Varasematest uuringutest on samuti selgunud, et regulaarne trenn vähendab dementsuse ja teiste krooniliste haiguste riski ning pikendab eluiga