KÜSITLUS ⟩ Kuidas kaitsevad end koroonaviiruse vastu Anne Veski, Aleksei Turovski ja Adik Levin?

Anne Veski FOTO: Pilt videost

Anne Veski, laulja

«Ma ei ole küll spetsialist, et sellel teemal arutleda, aga ma ei leia põhjust, et haigust karta. Tulin just Moskvast reisilt, ainult kahte inimest nägin kohapeal maskiga. Kontsert Kremlis läks hästi, kõik osalejad ja külastajad olid kohal. Tagasi tulles olid Lennujaamas termokaamerad ja Punase Risti töötajad jagasid käte desinfitseerimiseks vahendeid.

Meie perel on alati olnud harjumus korralikult käsi pesta. Gripi vastu olen ka vaktsineeritud, kuigi ei ole kindel, kas see praeguses olukorras aitaks. Muidu tarbin ikka sel hooajal mett, küüslauku ja tervist turgutavaid toite. Rahvatarkused ja -toidud on need, mis alati aitavad. Kunagi olen korra olnud gripis ja siis oli kolm kuud väga imelik olla.

Olen muidu alati valvel ja hoian oma tervist. Usun ka, et sellisest kriisist tuleb alati parim välja võtta. Ehk õpetab see inimestele rohkem end hoidma. Reisin ikka ringi, aga nii hull ma ei ole, et koldepiirkonda Itaaliasse sõidaks. Selleks ei ole mul ka vajadust.»

Zooloog Aleksei Turovski hundiga. FOTO: Mailiis Ollino

Aleksei Turovski, zooloog ja parasitoloog

«Esitatud küsimused on suured ja põhjalikud, liiga suured, et nendega spekuleerida. Siin võib olla tegemist järjekordse patogeeniga loomal, mis avaldab mõju ka inimestele. Soomusloomad ja nahkhiired on imetajad, esikloomad nagu meie, nii levivad meile sarnaselt teatud nakkused.

Mina ei usu, et koroonaviirus on tähtsam kui influentsa viirus ehk tavaline gripp, millega oleme õppinud elama. Koroonaviirus ei ületa isegi nelja protsenti, gripiga elame iga aasta. Meie ajal on kommunikatsioon ja info levimine tohutult kiire. Inimene on lisaks loovloom - leiutame interpretatsioone sellest, mida kogeme ja näeme. Kergesti tekivad paanika ja vandenõuteooriad. Kui miski meie maailmapildiga sobib, võtame seda faktina. Selles olukorras ei ole alust paanikaks.

Mina hoian end tervena käsi pestes. Olen parasitoloog, uurinud kalades elutsevaid parasiite, ja olen siiamaani elus. Kui magu seda võimaldab, siis tarvitage C-vitamiini.»

Adik Levin FOTO: Toomas Tatar

Adik Levin, lastearst ja toitumisspetsialist

«Mina ütlen niipalju, et kõigepealt tuleb inimestel rahuneda. Inimkonna ajaloos on olnud palju hullemaid aegu. Tavalisse grippi on haigestunud ja surnud palju rohkem inimesi. Oleme jõudnud meditsiiniarengus lihtsalt niikaugele, et nüüd on võimalik panna täpseid diagnoose. Hiina on näidanud suurt eeskuju, mida teha selle viirusega ja seal on olukord paranemas. Probleem on vaid selles, et kõige raskema löögi saavad kopsuhaiged. Pneumooniahaigeid ei saa ravida antibiootikumidega. Meditsiin peab praegu hoolsalt tööd tegema, leides lahendusi, kuidas ravida kõige raskemaid patsiente.