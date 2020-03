Need on olulised küsimused ja vastused enda paremaks mõistmiseks

Miks ei võimalda aju korraga rohkem tegevusi ette võtta?

Kuigi meie ajudes on külluses vajalikke toitaineid ja neuroneid, on inimese kognitiivsed võimed piiratud. Põhjus peitub neuronite tööpõhimõttel.

Näiteks teame, et mitmed neuronid, mis paiknevad visuaalse informatsiooni töötlemise eest vastutavas ajuosas, keelavad üksteise tööd. Kui üks neuron endast implusi välja annab, takistab see teiste lähedal asuvate neuronite sünapsi. Kui mõlemad koospaiknevad neuronid sünapseeruvad, siis ei suuda nad seda teha nii jõudsalt kui üksinda.

Selline võitluslik käitumine neuronite vahel piirab seda, kui palju visuaalset informatsiooni saab meie aju korraga vastu võtta. Kui meil ei ole piisavalt visuaalset informatsiooni, on ka otsustusvõime, hinnaguvõime ja kehaline aktiivsus piiratud.

Miks kasutab meie aju ainult kümmet protsenti?

See tuntud mõte annab mõista otsekui avaldumata potentsiaalist. Tänapäevased neurouuringud näitavad, et kasutame kõiki oma ajuosi, lihtsalt erinevatel aegadel, aga kindlasti rohkem kui korraga kümme protsenti.

Kuidas saab seletada arengut?

Neuroloogilised muutused ajus näitavad, et mida rohkem areneme, seda vähem on ajus neuronite ühendusi, võimaldades keerukamaid mõtteid ja lahenduskäike.

Aju erinevad osad arenevad välja pikka aega, osad kauem kui teised. Frontaalsagar areneb välja alles 25.eluaastaks. See vastutab keele, mälu, emotsionaalsete väljenduste, seksuaalse käitumise, hinnanguvõime ja probleemide lahendamise eest.

Kui kahjustame oma aju enne 25.eluaastat, näiteks narkootikumide tarvitamisega, kahjustame just neid funktsioone. Inimestevahelised erinevused on paljuski neuroloogilised.

Kuidas oleme eluga ühendatud?

Mõelge tähisest öötaevast. Kui vaatate tähisesse taevasse, rändavad tuhanded footonid kaugetelt tähtedelt teie silma võrkkestale, mis on valgustundlik struktuur silmamuna taga. Need footonid on miljoneid aastaid vanad ja reisinud läbi terve Universumi. Ühel hetkel jõuavad need teie silmades paiknevatesse fotoretseptoritesse.

Ühe tuhandiku sekundi jooksul annab see valgusenergia kütuse fotokeemiliseks reaktsiooniks. Valgusenergia muutub energiaks närvidele, mille kaudu saab inimene mõne sajandiku sekundi vältel teada, et ta vaatab kaugel asuvat tähte. Oleme maailmaga ühenduses footonite ja valguse kaudu.

Miks on vaja värviretseptoreid?

Koertel on ainult kaks värviretseptorit, inimestel on kolm, kanadel neli ja harilikul ritsikvähil kuusteist. Miks sellised variatsioonid? Erinevad liigid vajavad värve erinevatel põhjustel. Värviretseptorid annavad teavet toidust, paljunemisest ja tervisest.

Inimestel on kindel tundlikkus, mis aitab eristada pisemaidki muutusi nahavärvis. Nii saame teada, kas keegi tunneb piinlikkust, on erutatud või haigestunud. Sellised pisisignaalid on omased kohanevatele sotsiaalsetele liikidele.

Millest tekivad võltsmälestused?

Üks põhjuseid on ootuspärasus. Kui peame midagi loogiselt ootuspäraseks, lisame selle enda mälestustesse. Inimene ei salvesta kõiki sündmusi enda mällu ja see on väärarvamus, et meil on allasurutud mälestusi. Inimestena suudame kergusega asju ette kujutada ja stsenaariume luua.

Kui palutakse teavet traumaatiliste minevikusündmuste kohta ja küsitleja viitab sündmustele, mida tegelikult ei ole toimunud, siis on inimene valmis tõsimeeli need olukorrad välja mõtlema ja endale usutavaks muutma.

Miks me unustame?

Peamised unustamise põhjused on informatsiooni puudulik töötlemine ja vähene tähelepanu. Kui me ei pööra enda ümber olevale piisavalt tähelepanu või oleme segatud mitme tegevuse poolt korraga, ei suuda meie aju sündmusi või jutte täpselt talletada. Samuti käib võistlus vanade ja uute teadmiste talletamise vahel. Mõned vanad mälestused võivad blokeerida uute formuleerimise või takistavad uued mälestused vanade meenutamist.