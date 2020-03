Terviseamet: koroonaviiruse kiirtestid pole usaldusväärsed

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma sõnul on hetkel nakatumist võimalik tuvastada ninaneelu- ja kurgukaape analüüsi alusel, sest inimene levitab viirust piisknakkusena näiteks köhimise ja aevastamise teel. «Kiirtestide usaldusväärsus pole veel kinnitust leidnud ning seetõttu võib nende kasutamine epideemiaohjamise seisukohalt kujuneda ohtlikuks,» ütles Härma, kelle sõnade kohaselt võivad kiirtestiga valenegatiivse tulemuse saanud inimesed teadmatult viirust edasi levitada. «Hetkel tuleb nii WHO kui ECDC ekspertide hinnangul leppida tõsiasjaga, et usaldusväärset kiirtesti koroonaviiruse määramiseks pole veel turule lastud.»