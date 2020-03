Perearst avab tausta: mida võiks teada koroonaviirustest?

Erinevalt bakteritest, kes on täiesti iseseisvalt suutelised oma elutegevusega hakkama saama ja paljunema, on viirused hoopis teistmoodi. Iseseisva eluga nad hakkama ei saa, energia tootmiseks ja paljunemiseks vajavad nad kellegi teise juba funktsioneerivat aparatuuri. Seega nakatavad viirused mõnd pärisrakku, piltlikult öeldes sisestavad peremeesraku riistvarasse omaenda tarkvara (pärilikkusmaterjali), allutavad raku kogu tegevuse iseenda tahtmisele ja sunnivad seda tootma üha uusi ja uusi viiruseid, mis omakorda saavad uusi rakke nakatama liikuda. Peremeesrakk on siin muidugi veidi naljakas termin, kui viirus selle üle julmalt kontrolli võtab.

Mitteviroloogina on mulle alati väikest närvikõdi pakkunud uuringud, kus näiteks kanalisatsioonist leiti pärilikkusmaterjali üle 200 tundmatult viiruselt, millest isegi 17 võiksid inimesi nakatada või et putukatelt leiti vähemalt 20 uut viirust, kusjuures putukad ju levitavaid mitmeid inimestel haigusi tekitavaid viiruseid. Mida siin kanalisatsioonist või putukatest rääkida, kui suurem jagu inimkeha asustavatest mikroobidestki on meile veel tundmata.

Igal viirusel on hulk alatüüpe või muutuvaid pinnavalke, mistõttu näiteks tavalist ülemiste hingamisteede viirushaigust põeb keskmine täiskasvanu 1–3 korda aastas ja gripi vastu vaktsineerima peab igal sügisel uuesti. Viiruste suure varieeruvuse ja pideva evolutsiooni kontekstis on üsna ootuspärane, et regulaarselt tekib uusi inimeste nakatamise võimekusega viiruseid, millest suurema jao praagib evolutsioon ühel või teisel põhjusel välja, aga mõned paratamatult osutuvad ka edukateks ja suudavad nakatada paljusid inimesi.

Nii näiteks on uuel aastatuhandel edukateks osutunud SARS-koroonaviirus, MERS-koroonaviirus, aga ka juba varem tuntud Ebola, Zika ja küllap veel mõned, mis mul hetkel pähe ei tule. Küsimus ei ole seega kunagi olnud, kas uued viirused tulevad, vaid seek millised, kui edukad ja millal.

Koroonaviirustest

Koroonaviirused iseenesest pole ka mingi uudis. Üks põhilisi loenguid, mida ma pean, on köha ja nohu loeng pereõdedele. Seal on niisugune slaid: haigustekitajate aastaring. Koroonaviirused on haiguste aastaringis juba ammu oma koha leidnud ja täiesti selle kalendriga kooskõlas ilmus ka uus koroonaviirus välja just koroonaviiruste hooaja alguses detsembris.

Sellega seoses huvitab mind väga, mis hakkab saama aprillis-mais – kas SARS-CoV-2 kaob ringlusest ära ja kui jah, siis kas peame järgmisest detsembrist alates sellega uuesti rinda pistma? Nii palju küsimusi, nii vähe vastuseid.