Suurbritannia asetervishoiuminister jäi koroonaviirusesse

Dorries ütles, et on pärast haigestumisest teada saamist võtnud tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud, vahendab BBC. Ta on olnud alates reedest kodus karantiinis. Tervishoiuministeeriumi teatel ilmnesid ministri sümptomid esimest korda möödunud nädala neljapäeval – samal päeval, kui ta osales peaministri korraldatud Downing Streeti üritusel.

Suurbritannia teised ministrid ja ametnikud, kes on kokku puutunud Dorriesiga, teevad samuti koroonaviiruse testi. Suurbritannia tervishoiuministeerium ei kommenteerinud, kas peaminister Boris Johnson on koroonaviiruse testi teinud või kas see on plaanis.