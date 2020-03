Ukraina perearstisüsteemi arendajad soovivad käia Eesti jälgedes

Külalistele tutvustati ka perearstide väljaõpet Tartu Ülikoolis. «Nad olid selle peale heas mõttes kadedad. Teadaolevalt kestab Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuur praegu neli aastat, ent Ukrainas asendab residentuuri kaheaastane ordinatuur ehk internatuur ning erinevalt meist ei ole see eriala seal populaarne. Neid huvitab väga, kuidas me saavutasime selle, et noored arstid soovivad just peremeditsiini oma erialaks valida,» kirjeldas Kalda.