ÜLEVAADE ⟩ Kuidas teha vahet allergia, gripi ja koroonaviiruse sümptomitel?

Rahvusvaheliselt tunnustatud Mayo kliiniku nakkushaiguste spetsialist dr Greg Poland selgitab CNNis lähemalt, kuidas eristuvad üksteisest praegu levivate haiguste sümptomid.

Sügelevad silmad? Nohu? Tõenäoliselt on see allergia.

«Hooajalised allergiad mõjutavad nina ja silmi,» ütleb dr Poland. «Need kipuvad olema nasaalsed ja enamik sümptomeid lokaliseeruvad peas, välja arvatud juhul, kui teil on ka lööve.»

Koroonaviiruse ja gripi sümptomid kipuvad mõjutama kogu keha.

Gripp ja uudne koroonaviirus mõjutavad ka alumisi hingamisteid, selgitab Poland. «Tõenäoliselt pole teil nohu, kuid võib olla kurguvalu, köha, palavik või õhupuudus. Nii et see on erinev kliiniline diagnoos. Pöörake tähelepanu kehatemperatuurile.» Tänavu leviva gripi ja koroonaviiruse puhul on see ligi 38 kraadi. Polandi väitel on väga ebatõenäoline, et allergia põhjustab palavikku. Tavaliselt ei põhjusta allergia ka õhupuudust, välja arvatud juhul, kui on näiteks astma.

Allergia sümptomid ilmnevad regulaarselt ja on tavaliselt kerged.

Poland ütleb, et kui samad sümptomid ilmuvad samal ajal aasta-aastalt, on tõenäoliselt tegu hooajalise allergiaga. Sel juhul on enesetunde parandamiseks abi käsimüügiravimitest.

Koroonaviiruse ja gripi sümptomid võivad maha murda.

«Kui teil on äge koroonaviiruse või gripi juhtum, tunnete end nii väsinuna ja kogu keha valutab nii, et olete sunnitud jääma voodisse,» räägib Poola. «Allergia võib tekitada väsimustunde, kuid see ei põhjusta tugevat lihas- ega liigesvalu.»

Külmetuse ja kerge gripi sümptomid taanduvad tavaliselt iseenesest.

Tavaliste haiguste korral tunneb end mõne päeva jooksul paremini, kui puhata ja enda eest korralikult hoolitseda. Välja arvatud juhul, kui olete eakas või on teil tervislikke probleeme – sel juhul võib isegi kerge haiguse möödumine kauem aega võtta.

Koroonaviiruse ja ägeda gripi sümptomid võivad aja jooksul süveneda.

Raske gripi- või koronaviiruse juhtumi puhul võib enesetunne minna loetud päevade jooksul üha halvemaks. See on kindel märk, et tuleks pöörduda arsti poole.

«Koroonaviiruse kahtlust suurendab õhupuudus,» ütleb Poland. «Inimesel võib ka gripist areneda kopsupõletik, nii et mõlemal juhul tuleks pöörduda arsti poole.»

Allergiate, külmetuse, gripi ja koroonaviiruse varased sümptomid võivad olla sarnased.

Polandi sõnul võivad olla külmetushaigused, gripp ja Covid-19 algstaadiumis väga sarnased. Mõned koroonaviiruse ja gripi juhtumid võivad olla ka nii kerged, et nende puhul ei ilmne erilisi ohumärke. Seetõttu tuleb tähelepanu pöörata just haiguse arengule ja kestusele, eriti riskirühma kuuludes.

«Oleme mures vanemate inimeste pärast, samuti astma või muude kopsuhaiguste, südamehaiguste või diabeediga inimeste ning ka rasedate pärast,» ütleb Poland.

Polandi sõnul peab iga arst esitama mõned haiguskontekstiga seotud küsimused, näiteks:

Kas olete hiljuti reisinud ja kui, siis kuhu?

Kas pereliige, mõni töö- või koolikaaslane on hiljuti reisil olnud? Kus nad käisid?

Kas lähikonnast on keegi olnud piirkonnas, kus haiguspuhang on kõige kontsentreeritum?

Kas olete olnud kruiisilaeval?

Kas elate lähedal piirkonnale, kus on haiguspuhang?

«Kui keegi, kes pole Kansasest lahkunud, arvab, et tal on koroonaviirus, siis võtaksin Tylenoli, tarbiksin palju vedelikke ja puhkaksin,» sõnab Poland, viidates, et tõenäoliselt pole sel juhul tegemist koroonaviirusega.