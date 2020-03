Veel kolm inimest nakatusid koroonaviirusesse

Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkami sõnul võisid mõlemad nakatunud saarlased kokku puutuda märtsi alguses Saaremaad külastanud võrkpalluritega. «Ürituse korraldaja kinnitas, et Itaaliast saabunud mängijad on terved. Samuti andsime võistluse korraldajale täpsed juhised ürituse ohutuse korraldamiseks,» ütles Juhkam, kelle sõnul vastutab ürituse terviseohutuse eest korraldaja.

Kõikide nakatunutega on terviseamet praeguseks ühendust võtnud ning nad viibivad kodusel ravil.

Kokku on Eestis praeguseks registreeritud 16 koroonaviirusesse nakatumise juhtu.

Kohalike ürituste korraldajatel tuleb terviseameti avalike ürituste korraldamise juhendi kohaselt tagada nii tervishoiupersonali kohalolek kui teenindava personali isikukaitsevahendite (kaitsemask, kaitsekindad, desinfitseerimisvahendid) olemasolu. Lisaks peab vajadusel olema tagatud nakkuskahtlusega isikute kehatemperatuuri mõõtmine ning koht haigestunu ajutiseks isoleerimiseks ja läbivaatuse korraldamiseks haige raviasutusse või koju saatmiseni. Samuti tuleb korraldajal osalejatele ürituse territooriumil tagada kiire ja mugav juurdepääs käte desinfektsiooni vahenditele nähtavates kohtades (fuajeed, koridorid, võistluste alad, riietusruumid, WC-d ja muud ruumid). Majutuse korraldamisel tuleb samast regioonist osalejad võimalusel majutada samasse kompleksi või korrusele, et lihtsustada vajadusel isiku isoleerimist. Igapäevaselt peab ürituse korraldaja tagama üldkasutatavate pindade märgkoristuse ning vajadusel desinfitseerima ukselingid, käepidemed ja söögilauad. Tualettruumis peab olema alati olemas kätepesuvahend ning jalaga avatav jäätmekonteiner, käte kuivatamiseks tuleb kasutada paberrätikuid. Regulaarselt tuleb desinfitseerida veekraani käepidet.

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) riskihinnangut on tervisameti hinnangul koroonaviiruse riskipiirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.