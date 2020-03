TÜ professor: praeguses olukorras oleks abi telemeditsiinist

Tartu Ülikooli professor Pärt Peterson tõdeb, et kuivõrd haigusjuhte võib lähiajal tekkida palju, siis oleks see haiguskahtlusega ja karantiinis olevatele inimestele lihtsaim viis saada arsti hinnang olukorrale.

Ta tõi näiteks Haapsalu, kus on perearsti puudusel kasutatud videosilda. «See võiks ka Covid-19 puhul toimida. Väheneks surve polikliinikutele, EMOle, tervise- ja kiirabitöötajatele ning ühtlasi areneksid digi- ja telemeditsiini lahendused Eestis,» arutles professor.

Telemeditsiini abist praeguse pandeemia olukorras on kirjas ajakirjas New England Journal of Medicine.