Arst selgitab, kas koroonaviirust saab endal tuvastada internetis leviva soovituse järgi

Internetis levib õpetus, et võimalikku nakatumist koroonaviirusse saab haiguse sümptomiteta algetapis kontrollida, hingates sügavalt sisse ja hoides hinge kinni enam kui 10 sekundit. Kui sel ajal ei suudab inimene olla köhimata, pigistustunnet või ebamugavustunnet tundmata, tõendavat see, et kopsudes ei esine fibroosset kudet ning et infektsiooni pole.

Samuti väidetakse õpetuses, et tuleb jälgida, et suu ja kurk oleksid niisked. Samuti soovitatakse võtta väike lonks vett vähemalt iga 15 minuti tagant, et kui viirus jõuab suhu, loputab vee ja teiste vedelike joomine viiruse makku, kus maohape selle hävitab.

Minudoc.ee perearst Sergey Saadi ütleb, et nende soovituste peale ei maksa lootma jääda.

«Mõlema fakti kohta ametlikud andmed puuduvad, seega neid soovitada ametlikult profülaktikaks või diagnostikaks pole võimalik. Fibroosi ei teki esimestel päevadel, see on kaua kestnud põletiku tagajärg. Ka suu pole ainuke koht ega põhikoht, mille kaudu viirus organismi satub – veel on nina ja silmade limaskest, ninaneel,» selgitab Saadi.

Viirustesse nakatumise vältimiseks tuleks hoiduda rahvahulkadest, haigetest inimestest ja pesta korralikult käsi.

Kuidas nakkuskahtluse korral toimida?

Terviseameti andmeil kahtlustatakse COVID-19 patsiendil, kellel on äge respiratoorne nakkus (esineb vähemalt üks järgmistest sümptomitest: köha, palavik, hingamisraskus) ja/või kes oli 14 päeva enne sümptomite ilmnemist lähikokkupuutes COVID-19 nakatunuga või viibis COVID-19 riskipiirkonnas.

Kui inimene kahtlustab, et on nakatunud COVID-19-sse, siis tuleb tal helistada oma perearstile. Perearst hindab patsiendi anamneesi ning vajadusel korraldab haige hospitaliseerimise kiirabiga.

Kui perearsti ei ole võimalik kätte saada, siis helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Raskes seisus haigestunul tuleks kutsuda kiirabi. Sealjuures teavitada tervishoiutöötajat COVID-19 riskipiirkonnas viibimisest ja/või COVID-19 nakatunuga kokkupuutest.