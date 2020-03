Hiina välisministri esindaja usub, et koroonaviiruse puhangu taga on USA sõjavägi

Zhao utsitas oma rohkem kui 287 000 jälgijat jagama seda Kanada vandenõuteooriate veebilehel esitatud väidet, et koroonaviirus on Ameerika vägede sissetoodud haigus, mis ei saanud alguse Wuhani turult, vahendab SCMP.

Poliitilised hõõrdumised Pekingi ja Washingtoni valitsuste vahel on võtnud suuremat hoogu. Hiina valitsuse liikmed kritiseerivad selles strateegilises võitluses USA valitsust, et nad ei ole olnud Hiina suhtes viirusega võitlemise ajal toetavad. Selle asemel ollakse Washingtonis häbimärgistavad ajal, mil USA seisab nüüd ise silmitsi epideemiaga.

Eelmise aasta oktoobris toimus Wuhanis Military World Games, kus osalesid sõdurid ligi 100 erinevast riigist, sealhulgas ka Ameerika Ühendriikidest.

Zhao on lisanud oma Twitteri kontole kommentaare, mis nõuavad Ameerika Ühendriikidelt selgitusi ja läbipaistvust, matkides vaatlejate sõnul oma stiililt president Donald Trumpi.

Pekingi valitsus on viimaste päevade jooksul tagasi lükanud väidet, et koroonaviirus pärineb Hiinast, kuigi esimesed raporid tulid detsembris just sealt. Viirus on praeguseks levinud rohkem kui sajasse riiki.

Hiina sotsiaalmeedia platvormidel on ammu näha ilmnenud kahtlusi, kas viiruse näol võib tegemist olla biorelvaga. Teadlased on kinnitanud, et haiguse geneetiline ülesehitus ei toeta sellist väidet.

Hiina valitsust on riivanud Washingtonist tulevad väited, et tegemist on «Wuhani viirusega» või «Hiina viirusega», mida on korduvalt oma kõnedes öelnud Mike Pompeo ja ka president ise.