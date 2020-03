Koroonaviirusse nakatunud eestlane: tundsin gripisümptomeid ja trepist üles minnes päris nõrgana

Mees kirjutab, et sai reedel teada oma positiivse Covid-19 testi tulemuse. «Minu jaoks oli see teine test ning jagan sellega seoses mõningaid mõtteid. Ehk on sellest taustast kellelegi abi,» sõnab Laas.

Pere tuli tagasi Bergamost 29. veebruaril ja alates sellest ajast ollakse koduses karantiinis. Nende lennukis olnud esimene juhtum sai kinnituse neli päeva pärast lennu maandumist. Üle-eelmine neljapäev tegi testi Tartusse eraldatud pereliige ning reedel, 6. märtsil tehti test kogu ülejäänud perele – kaks täiskasvanut ja kolm last. Kõik need testid olid negatiivsed.

Pere ootas 14 päeva kestva vabatahtliku karantiini lõppemist – hoolimata soovist minna tagasi tööle, peeti väga oluliseks olla terve, et mitte anda võimalikku nakkus edasi.

Laasile ja ta abikaasale tehti teine test neljapäeval, 12. märtsil ning positiivse tulemuse kohta sai mees terviseametilt kõne 13. märtsil kell 15.59. Abikaasa testi tulemusi veel ei olnud. Järgmisel päeval helistati tagasi ja oli lõplikult selge, et abikaasa test on negatiivne. «Terviseameti töötaja ütles, et võtke seda informatsiooni sellisena, et see ei tähenda midagi, aga rakendage kõik meetmed.»

Haiguse peiteaeg on kuni 14 päeva. «Juhul, kui mulle ei oleks tehtud teist testi, oleksin läinud esmaspäeval päris kindlasti tööle ja kodust välja. Vähemalt poleks ma kartnud kohtuda inimestega,» tõdeb Laas. Ta tundis gripisümptomeid nädala keskel – kerget peavalu ja väsimust.

«Sa võid olla haige ja nakatanud ilma seda märkamata. Ja veel – kui elad Eestis, oled vanuses 40 pluss ja kui oled füüsiliselt aktiivne, siis üldjuhul oled sa ilmselt harjunud, et sul on aeg-ajalt nohu või mõni lihas valutab või muud sarnast. Sellist asja võtad üldjuhul normaalsuse osana. Tagantjärgi võin pidada imelikuks, et kolmapäeva õhtu kulleri toodud toidukotte trepist üles tassides tundsin end päris nõrgana. Mõtlesin, et seep see on, kui väljas ei käi ja trenni ei tee,» kirjeldab Laas salakavalaid haigusnähte.

«Kõik eelnev on öeldud nii hoiatuseks kui ka lohutuseks. Hoiatuseks selles mõttes, et pigem tuleks olla kodus ja vältida sotsiaalseid kontakte, kui et viiruskandjana ringi käia. Me ei tea ja ei näe neid, kes meie seast juba täna viirusega ringi käivad. Statistika ja praktika ütleb, et neid on.

Lohutuseks selles mõttes, et juhul, kui te ei kuulu mõnda riskigruppi võib haigus minna suhteliselt kergelt.»

Laas lisab, et kõige keerulisem on viiruse levikut takistada. «Lastel ei avaldu sümptomid ja neile ei oma viirus riski. Kuna lapsed on kõige suuremad viiruse edasikandjad, tuleks ka kõige suuremat rõhku panna nende jälgimisele ja sellele, et nad kodus püsiks,» tõdeb mees. «Meie väiksemad lapsed ei ole näidanud mingit haiguse märki, kuigi oleme nendega 2 nädalat pead–jalad koos elanud.»

Ta rõhutab, et kui tahame välistada viiruse edasist levikut, peaks edasised meetmed olema suunatud just sellele, et lapsed ei koguneks ei kaubanduskeskuses, mänguväljakul ega ka poe parkimisplatsil.