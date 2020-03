Eriolukord paneb proovile meie võimekuse aidata

Eestis oli eilsega 171 nakatunut, kuid tegelikkuses võib haiguse saanud inimesi olla rohkem. Statistika näitab vaid andmeid, mis pärinevad laboritest, mitte haigestunute elukohta. See teadmine annab meile vaatamata statistika andmetele vastutuse olla sel ajal äämiselt ettevaatlik, et me ei nakataks ennast ega endast nõrgemaid.

Selline erikorraline kriisiolukord võib tekitada igaühes tunde, et oleme eelkõige iseenda kaitsmise eest väljas, kuid nõuab ka rohkem inimlikkust. Säilitamaks oma väikesearvulist rahvast, tuleb meil ulatada abikäsi ühiskonna nõrgeimatele, kelleks on vanurid, liikumisvõimetud ja erakorraliselt haiged inimesed.

Kuidas aidata?

"Koroonapandeemia paneb meid tõsiselt kogukonnana proovile. See tähendab, et peame iseenda heaolu kõrval märkama neid, kes võivad jääda abita," rõhutas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. Korteriühistutele on edastatud sõnum märgata enda läheduses elavaid abivajajaid. Palutud on abi osutuda eelkõige neile, kel ei ole ligipääsu eluks vajalikele kaupadele ja tarbida ise mõistlikkuse piires.

Samuti on palju lapsi ja peresid, kellel ei ole kodus nutiseadmeid ega arvuteid. Selliste perede algatuseks on loodud Facebooki grupp Igale Koolilapsele Arvuti. Eelkõige oodatakse annetama asutusi ja ettevõtteid, milles on arvuteid üle; samuti inimesi, kellel on kõrvale jäänud kasutuseta seadmeid, millest võiks koolilaps oma õppetöös kasu saada.

Eile toimus ka Garage48 ja AccelearateEstonia poolt korraldatud Kriisihäkk, milles tutvutati uusi võimalikke IT-tehnoloogilisi lahendusi, mis aitaksid riigil koroonakriisist kiiremini väljuda. Mitmete ideede hulgas olid lahendused, mille läbi saab end haiglatesse ja abivajatele vabatahtlikuks põetajaks pakkuda.