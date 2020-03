Solman: tähtsad perekondlikud sündmused, sealhulgas abiellumine ja matused tuleb pidada kitsas ringis

«Elus on sündmusi, mida ei saa ära jätta või edasi lükata. Sellisel juhul tuleb hoida pere- ja sõpradering nii väike kui võimalik. COVID-19 on väga kiiresti leviv viirus ning selle leviku tõkestamine sõltub meist kõigist. Viirus ei küsi, kas nakkuse kandjaga kohtuti koolis, poes või matustel. Pulma- ja sünnipäevapeod tuleb ära jätta või edasi lükata. Oluline on tegutseda alalhoidlikult ja mõistuspäraselt,» ütles rahvastikuminister.