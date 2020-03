Eesti perearstide soovitused, kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse eest

Eesti vanemaealine elanikkond on tulnud läbi tulest ja veest ning seetõttu võib paljudele tunduda, et praegused soovitused on üle reageerimine või isegi et eakate isoleerimisega tehakse neile ülekohut. See ei vasta tõele, kirjutab Eesti perearstide selts. Eakatel on väga suur risk uue viirusega nakatudes raskelt haigestuda.