Iisraeli teadlaste sõnul valmib paari nädala pärast koroonavaktsiin

Galilee teadusinstituudi teadlased on teinud Covid-19 ravi leidmises läbimurde, mis võib aidata maailmal viiruse levikut oluliselt pidurdada. Teadlased on viimase nelja aasta jooksul töötanud lindudelt pärineva nakkusliku bronhiidi (IBV) vaktsiini kallal ning vaktsiini tõhusust on edukalt testitud. Teadlaste eesmärk oli välja töötada tehnoloogia, mille abil oleks võimalik arendada erinevaid vaktsiine ning nüüd on võimalik arendada ka Covid-19 vaktsiin.

Teadlaste sõnul on vaktsiini aluseks uus valguvektor, mis moodustab ja eritab valku, mis toimetab endotsütoosi teel viiruse antigeeni limaskestade kudedesse ning aitab kehal viiruse vastu antikehi moodustada. Endotsütoos on rakuprotsess, mille käigus jõuavad makromolekulaarsed komponendid transportvesiikulite kaudu rakkudesse.

Katsete käigus selgus, et suukaudse vaktsineerimise tulemusel tekkis organismis suur kogus spetsiifilisi bronhiidi (IBV) antikehasid. Teadlased uurisid inimeste seas leviva Covid-19 viiruse DNA-d ning leidsid, et see on lindudel leviva koroonaviiruse DNA-ga sarnane. Teadlased on kindlad, et suudavad paari nädala jooksul välja töötada sarnase vaktsiini spetsiifiliselt Covid-19 viiruse vastu. Selleks tuleb kasutada olemasolevat tehnoloogiat ja kohandada toimivat süsteemi ainult veidi erineva DNA-ga viiruse jaoks.