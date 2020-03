Kliinik.ee on Eesti suurim tervisenõustamise keskkond, kus tipparstid vastavad inimeste küsimustele. Veebisaidil on üle 50 000 tasuta nõuande Eesti parimatelt arstidelt. Kliinik.ee on mõeldud kõigile neile, kes hoolivad enda või oma lähedaste tervisest.