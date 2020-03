Karantiin annab võimaluse lastega suhteid tugevdada

Lahmiv karistamine

Suuresti on lapse käitumise taga perekonna mustrid ja talle osaks saava tähelepanu kvaliteet. Mida võiks vanem ette võtta, et last toetada, ja kuidas probleemi korral käituda?

«Esimese asjana tuleb lõpetada näägutamine, tänitamine, ähvardamine, lahmiv karistamine, äraostmine, ebajärjekindel ja muu mittetoimiv käitumine,» selgitab Kleinberg. Seejuures on abiks, kui vanem otsib oma kehvast meeleolust või pahurast, ärrituvast käitumisest jagusaamiseks tuge perearstilt või psühholoogilt. Aidata võib ka kogemusnõustamise grupp, oma pereliikmed, kellele pole seni julgetud veatu fassaadi loomise survel rääkida, kuidas tegelikult läheb. «Kodus on vaja seista selle eest, et ka halbadest tunnetest ja kogetud ebaedust räägitaks, sest see on elu normaalne osa. Selle eelduseks on aga täiskasvanu piisavalt täidetud energiavarud ja rahuldatud vajadused. On loomulik, et vanem otsib endale abi ja teeb elukorralduses vajadusel muudatusi. Kuskil ei ole müstilist süsteemi, kuhu last paigutades kõik mõne nädalaga laheneb,» nendib Kleinberg.

Väga väärtuslik on rahulik kohalolek. Ka teismelised hindavad, kui vanemad on lihtsalt kodus olemas ja ajavad rahulikult oma asju. lastepsühhiaater Anne Kleinberg

Kuni vanem ei oska lapsega toetavalt suhelda, on tihti targem vähem rääkida, võtta tüli olukorras aeg maha. «Väga väärtuslik on rahulik kohalolek. Ka teismelised hindavad, kui vanemad on lihtsalt kodus olemas ja ajavad rahulikult oma asju. Nii lapsed kui ka noored küsivad oma murede kohta sageli nõu möödaminnes – ole valmis oma mõte ümber lülitama ja sel hetkel süvenema, tihti ei tahagi laps pikalt rääkida, aga saadud kosutus on talle tähtis.»

Kui näed, et pinged on hakanud kogunema, tee graafikus laste ja enda meelerahu nimel muudatusi, soovitab Kleinberg. «Kui pere jõud on taas järje peal, saavad kõik jälle täistuuridel tegutseda. Tasub üle vaadata pere ajakava. Kas on olemas regulaarsed söögi- ja uneajad? Kas teeme koos stressi maandavaid tegevusi või konutame kõik omaette televiisori või muu ekraani ees? Kas on olemas aeg, kui laps saab mulle oma päevast rääkida ja ma saan teda kuulata? Teadvusta endale, kuidas sinu pere ennast emotsionaalselt tangib, ja tee vajaduse korral muudatusi.»