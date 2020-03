Kuidas tulla toime koroonaviirusest tingitud hirmu ja ärevusega?

Kui inimene on ise haigestunud ja muretseb enda olukorra pärast, siis kuidas tema end rahustada saab? Mõned hakkavad ärevusest end iga poole tunni tagant kraadima ja tekitavad stressi juurde.

Tähtis on keskenduda hetkelisele olukorrale, sellele kuidas haige end parasjagu tunneb ning arsti soovitustele. Väga oluline on mitte jääda muremõtetega üksi, vaid jagada neid lähedaste inimestega või helistada perearstiliinile. Ärevus tuleb enda jaoks normaliseerida ning peab mõistma, et liigne muretsemine ei muuda haiguse kulgu paremuse poole. Tuleb elada praeguses hetkes ja tegeleda enda ravimise ja abistamisega. Teadusest on tuntud platseeboefekt ehk inimesele mõjub positiivselt ravim, millel tegelikku ravivõimet pole ent patsient usub, et on. Kuidas suhtute sellesse, kui inimene võtab ravimise n-ö enese kätesse, joob meega põdrasamblateed ja sööb küüslauku, tundes, et see aitab tal olukorda hallata? Kuni inimene ei väldi selle arvelt tõenduspõhist meditsiini ja end ohtlike preparaatidega ei kahjusta, on tegu väga hea mõttega. Igasugune iseenda eest hoolitsemine - sooja teki all olemine, jalavann, ravimtaimetee joomine - on positiivne nähtus.

Koroona riskigrupis on oluline osakaal vanematel inimestel, kellel on ka suurem oht meediast loetud info põhjal ärevusse sattuda. Mida saaksid nooremad ära teha, et neid rahustada ja abiks olla?

Vanemad inimesed vajavad kindlasti toetust, sest nende hirm võib olla suurem. Siin on hea kokkulepitud kellaaegadel helistamine, mis tekitab turvatunnet ja vähendab tuleviku ebamäärasusest tulenevat hirmu. Vanematel inimestel on ka vähenenud kognitiivsed võimed nagu mälu, tähelepanu, infotöötluskiirus ja arusaamisvõime. Siis on oluline lähedastel anda konkreetseid juhiseid, need kirja panna ja seadistada telefonil meeldetuletused. Et kodus olemine on hetkel soovituslik, siis on ka hea aidata igapäevaste tegevustega nagu poeskäik. Kõige olulisem on aga vanema inimese jaoks olemas olla ja teda toetada.

Karantiin on iseenesest pehme sõna vangistusele. Kui nüüd elatakse väikeses korteris, ilma aiata, siis on 2 nädalat pikk aeg, et vaimu üleval hoida. Eriti kui inimene elab üksi. Koos elades jällegi on suurem tõenäosus lähedastega tülli minna. Mis nõu teie oskate anda karantiiniga toimetulekuks?

Kui elatakse üksi, siis tuleb kasutada oma fantaasiat, et neid tavategevusi kodustest tingimustes ikkagi jätkata. Leida need raamatud, mida ammu pole lugeda saanud, vaadata filme ja leida muid toimetusi, mis on kiire elustiili juures tagaplaanile jäänud. Kui elamispinda jagatakse teiste inimestega, siis on mõistlik paika panna reeglid, et igaüks saaks oma aega ja samas osaletakse ka ühistegevustes. Uuringud näitavad, et isolatsioon on seotud frustratsiooni, ärevuse, igavustundega. Nagu kriisipsühholoog Maire Riis mõned päevad tagasi meedias rõhutas, on oluline see isolatsioon enda jaoks lahti mõtestada. Me teeme ju tegelikult sellega ühiskonnale teene ja kaitseme riskigruppe haigestumise eest. Säärane mõtteviis aitab tekitada missioonitunnet ja karantiin näib pigem heateona kui kohustusena. On teada, et sunduslik isolatsioon on inimestele raskem kui vabatahtlik.

Seega tuleb karantiini suhtuda pigem kui kangelaslikkuse väljendusse, nagu maratonijooks? Ma võtan ka kokku ehk teie jutust olulisimad punktid:

Igas olukorras koostada suhteliselt range plaan, näiteks planeerida meedia tarbimist, jätkata igapäevase rutiiniga.

Muretsemine koondada kindlale kellaajale päevas, et maandada ärevust.

Teatud regulaarsus ka vanemate inimestega suheldes, kas siis helistades või muus kanalis.

Kokkuvõtvalt tundub teie jutust, et distsipliin ja planeerimine on võti praeguse olukorraga tegelemiseks.