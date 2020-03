Teadlased selgitavad, mis vähendab organismi võimet viirustega võidelda

Alkohol on hepatotoksiline, mis tähendab, et see häirib maksa rakkude struktuuri ja toimimist nii, et maks ei saa enam hakkama organismi mürkainetest puhastamisega. Teadusuuringutest on selgunud, et mürkained organismis suurendavad oksüdatiivse stressi taset ning võivad aja jooksul viia kroonliste haiguste tekkeni.