Laborid suudavad teha 500-600 Covid-19 proovi päevas

Eestis on viirushaiguse Covid-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites. Tänase seisuga suudavad laborid analüüsida päeva jooksul 500-600 proovi. Testimise võimekus on piisav nende inimeste jaoks, keda on vaja testida - ennekõike raskelt haiged ja riskirühmadesse kuuluvad inimesed, sh eakad ja krooniliste haigustega inimesed.