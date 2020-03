Eile tuvastasid laborid 9 koroonaviirusesse nakatunut

19. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 267 inimesel, võrreldes eilsega lisandus 9 juhtu. alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 2259 COVID-19 testi. Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid, kokku on hospidaliseeritud 8 inimest. Keegi koroonaviiruse tõttu intensiivravi vajanud pole.