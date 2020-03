UURING ⟩ Itaalias surnud patsientidest enamus oli varasemate haigustega

Itaalias on registreeritud rohkem kui 31 500 nakatumisjuhtumit ning surmajuhtumite osakaal on kõrgem kui üheski teises riigis. Uus uuring üritaski uurida, mis on sellise olukorra põhjuseks. Surmajuhtumite kerkimine üle 2500 pani Itaalia võimusid põhjalikumalt andmeid analüüsima, vahendab Bloomberg.

Analüüsitud juhtumite puhul oli 75 protsendil patsientidest kõrge vererõhk, 35 protsendil diabeet ja kolmandik kannatas mingi südamehaiguse käes. Sama näitas Hiinas tehtud uuring, et surmadele on vastuvõtilikumad just nende haigussümptomitega inimesed.