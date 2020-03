Regionaalhaiglas loodi COVID-19 patsientide osakond

«Osakonda paigutatakse laboratoorselt kinnitatud COVID-19 diagnoosiga patsiendid, kes vajavad kaasuvatest haigustest lähtuvalt kõrgema etapi haiglaravi, kuid mitte kolmanda ehk kõrgema astme intensiivravi. Vastloodud osakonnas on 37 voodikohta, millest 9 teise astme intensiivravikohad. Osakonnas on valves erinevate erialade arstid – sisearstid, neeruarstid, kirurgid, anestesioloogid jt ning õendus- ja hoolduspersonal, kes on saanud vastava väljaõppe ja valmis ööpäevaringselt reageerima,» ütles Regionaalhaigla ülemarst prof Peep Talving. Prof Talvingu sõnul on nakkusohtu silmas pidades planeeritud ka patsientide teekonnad uude osakonda ja sealt vajadusel operatsiooniosakonda ning tagasi. «Nakkusohu välistamiseks tuuakse patsiendid osakonda hoolikalt läbi mõeldud ja vastavalt tähistatud teekonda mööda,» rääkis prof Talving.