Kas koroonaviiruse saab läbi põdeda ka ilma sümptomiteta?

Teadlaste sõnul on Covid-19 selle poolest gripiga sarnane, et mõlema viiruse puhul on sarnases vahemikus sümptomiteta haigestunuid. Gripi puhul on sümptomiteta või kergemate sümptomitega haigestunute protsent 19,1. Teadlased hoiatavad, et see ei tähenda, et gripp ja koroonaviirus Covid-19 oleksid võrreldavad, tegemist on erinevate viirustega ning Covid-19 epideemia ei ole võrdväärne hooajalise gripiga.