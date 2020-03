President Kersti Kaljulaidi globaalne üleskutse: liitu koroonaviiruse vastu võitleva online kriisihäki kogukonnaga

Nädalaga on ideest saanud rahvusvaheline edulugu ning eestlaste eeskujul korraldatakse sarnaseid üritusi juba Kanadas, Ukrainas, Valgevenes, Moldovas, Lätis, Soomes, Leedus, Poolas, Saksamaas ja mujal.

President Kersti Kaljulaidi sõnul on häkatoni korraldus hea näide eestimaalaste suhtumisest, kes ei kaota kriisiolukorras pead, vaid asuvad algatuste kallal tööd tegema. «Keerulisel ajal on meil alati kaks valikut: jääda istuma ja vaadata, kuidas ümbrus põleb, või asuda lahendusi otsima. Meie valisime viimase variandi! Seepärast kutsun üles rahvusvahelist kogukonda meie algatusega liituma ja asuma tööle, et vähendada koroonaviiruse mõju sotsiaal-majanduslikule olukorrale,» ütles president Kaljulaid.

«Koroonaviirus mõjutab tugevalt meie tervist ja ühiskonda. Nüüd, kui viirusest tingitud kriis toob välja riigi nõrgad kohad, on väga oluline, et avalik ja erasektor ühendaks jõud ja looks innovaatilisi lahendusi sundasendis ühiskonnale. Nii toomegi kokku helgemad pead, kes on valmis panustama ja asuvad ehitama lahendusi kriisijärgseks ajaks,» lausus Kaljulaid ja lisas, et ainult üheskoos töötades aitame kaasa rahvusvahelisele kogukonnale püsiva ja kindla tuleviku loomisele.

President Kersti Kaljulaid ütles, et valitsuse ja startup'ide vaheline koostöö on Eesti digitaalse ühiskonna üks alustala, mis on välja kujunenud rohkem kui kahekümne aasta pikkusest partnerlusest tehnoloogiaettevõtetega. «Oma tuhatkonna startup'iga oleme maailmas esirinnas, kui võrrelda idufirmade arvu riigi elanike arvuga. Ka Index Venturesi rahvusvahelise võrdluse järgi on riigi seadusandlus üks soodsamaid startup'ide loomiseks maailmas ning nüüd näeme selle tulemit – kuidas saame kiirelt muuta kriisiolukorra võimaluseks,» lisas president.

Täna jagavad Accelerate Estonia ja Garage48 oma kogemust rahvusvaheliste partneritega, kes on võtnud eesmärgiks korraldada sarnane kriisihäkk oma riigis. Kui Eesti häkatoni viis paremat meeskonda said ka väikese rahalise toetuse Accelerate Estonia riigikiirendilt, ei jäänud tähelepanuta ka paljud teised algatused, millest mõne võttis avalik sektor kasutusele juba mõni päev hiljem. Kiire teostuse tulemusel on täna kasutamisvalmis nii meditsiinitaustaga vabatahtlikke koondav, ärilt-ärile ajutist tööjõudu vahendav platvorm kui ka olemasolevaid manuaalseid elustamismaske automatiseeriv aparaat.