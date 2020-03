Miks sureb koroonaviirusese tagajärjel rohkem mehi kui naisi?

Itaalias on Covid-19 nakatunute seas rohkem mehi kui naisi ning suurem protsent nakatunud mehi kui nakatunud naisi sureb viiruse tagajärjel. Kaheksa protsenti nakatunud meestest on surnud, naiste seas on surmade protsent viis. Tegemist on Rahvusliku Tervise Instituudi (Istituto di Sanità Pubblica) analüüsiga, milles vaadeldi 25 058 inimese andmeid.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel moodustasid mehed Euroopas 11 228 nakatunust 57 protsenti. 1032 surmajuhtumist, mille kohta eksisteerivad kindlad andmed, vaid 295 ehk 28 protsenti moodustasid naised.

John Hopkinsi Ülikooli viroloog Sabra Klein, kes uurib sugude vahelisi erinevusi viirushaigustesse haigestumisel, selgitas, et statistika põhjal võib sugu olla Covid-19 haigestumise riskitegur. Meeste suurema haigestumise ja surma riski põhjused võivad olla käitumuslikud või bioloogilised. Näiteks on meeste seas rohkem suitsetajaid (Itaalias 30 protsenti meestest, 19 protsenti naistest) ning naised järgivad rangemalt hügieeninõudeid.

Meeste üleüldine tervis võib samuti haigestumise ja surma riski suurendada. Georgetowni Ülikooli teadlased on leidnud, et mehed haigestuvad naistest varem südamehaigustesse ning neil esineb rohkem vererõhu probleeme ning see suurendab teiste haiguste riski.

Üheks bioloogiliseks teguriks võib Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul olla see, et naistel on meestest mõnevõrra tugevam immuunsüsteem ning selle põhjuseks võib olla naissuguhormoon ehk östrogeen. Samuti mängib rolli asjaolu, et X-kromosoom, mida on naistel kaks, aga meestel vaid üks, sisaldab immuunsust reguleerivaid geene. Naiste aktiivsema immuunsüsteemi tõttu haigestuvad nad ka rohkem autoimmuunhaigustesse, sest nende immuunsüsteem võib hakata ründama organismi enda kudesid ja organeid.

Sugude vaheline erinevus on märgatav ennekõike 50-aastaste ja vanemate puhul ning Itaalias moodustasid mehed 58 protsenti 25 058 koroonaviiruse juhtumitest ning 70 protsenti 1697 surmajuhtumist, mida analüüsis käsitleti.