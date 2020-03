Maailma Terviseorganisatsioon: noored ei peaks arvama, et koroonaviirus neid ei ohusta

«Noorte inimeste valikud eriolukorra ajal võivad päästa elusid või põhjustada paljude surma,» selgitas Maailma Terviseorganisatsiooni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Praeguseks on maailmas Covid-19 tagajärjel surnud üle 11 000 inimese. Teadaolevaid haigestunuid on pea 250 000. Teadlaste sõnul võivad viirusesse nakatuda igas vanuses inimesed, kuid Itaalias on nakatunute keskmine vanus 78,5 aastat.