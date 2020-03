Maailma Terviseorganisatsioon: karantiinist viiruse ohjeldamiseks ei piisa

«Meil tuleb keskenduda haigete ning nendega kontaktis olnud isikute tuvastamisele ning seejärel tuleb nad tervetest inimestest eraldada,» selgitas Ryan. «Tegutseda tuleb kohe, et vältida viiruse uut puhangut, kui eriolukord või karantiininõuded lõppevad,» lisas Ryan.

Mitmed Euroopa riigid ühes Ameerika Ühendriikidega on järginud Hiina ja teiste Aasia riikide eeskuju ning seadnud paika ranged liikumispiirangud ning sulgenud mitmeid asutusi ja koole. Ryani selgitas, et Hiina, Singapur ja Lõuna-Korea nägid lisaks eriolukorra välja kuulutamisele ka palju vaeva selle nimel, et testida iga võimalikku nakatunut ning diagnoosi korral nad kohe tervetest inimestest eraldada.