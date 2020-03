Euroopa Liit kavatseb soetada 50 miljoni euro väärtuses meditsiinitehnikat

Eelmisel nädalal esitas Euroopa Komisjon meditsiiniseadmete kokkuostu kava ( rescEU Euroopa hädaolukordadele reageerimise programmi kaudu), et COVID-19 vastu võitlemiseks vajalik varastus jõuaks kiirelt liikmesriikidesse, kus seda napib. Erinevat meditsiinivarustust on vaja nii nakatunud patsientide raviks, tervishoiutöötajate kaitsmiseks kui ka viiruse leviku aeglustamiseks.

«Eelmisel nädalal tegi Euroopa võitluses COVID-19 vastu mitu otsustavat sammu, sealhulgas ELi majanduse toetamiseks. Me pole seda piisavalt rõhutanud: Euroopa teeb inimelude päästmiseks kõik endast oleneva. ELi kodanikukaitse mehhanism rescEU on võidelnud ulatuslike metsatulekahjudega ning eelnevalt aidanud päästa ELi kodanikke maavärinate, orkaanide ja üleujutuse järel,» sõnas Canfin.

«Nüüd kasutame ELi rahastust rescEU programmi kaudu esmakordselt liikmesriikide jõupingutuste toetamiseks võitluses viiruse vastu. Tahame kindlustada, et meil on piisavalt hädavajalikku meditsiini- ja kaitsevarustust. See on ELi ühismeelsuse parimaks näiteks,» lisas Canfin. «Praegune kriis näitab selgelt ka seda, nagu on rõhutanud ka parlament, et rescEU kodanikukaitse mehhanismi peab toetama ka järgmisest ELi pikaajalisest eelarvest pärast 2020. aastat.»