Rootsi epidemioloog: koroonaviiruse levik rahuneb mais

Anders Tegnell ütleb, et koroonaviirusega nakatumise tase on Rootsis jäänud viimase nädala jooksul samale tasemele, vahendab Expressen.

Ta tõdeb, et prognooside tegemisel peab küll olema ettevaatlik, kuid igast päevast, mil nakatunute arv ei kasva, on suur kasu. See tähendab, et risk suureks nakatumise laineks on vähenenud, väidab Tegnell.

Epidemioloog avaldab lootust, et nakatumiste kõver on nüüd lamestunud. Ta leiab, et inimesed võtavad olukorda tõsiselt. Kuid millal muutuvad asjad tagasi normaalseks, sõltub Tegnelli sõnul täielikult sellest, kuidas asjad edasi lähevad.

Mida lamedamaks nakatumiste kõver muutub, seda pikemaks see venib. Tegnell ütleb, et nüüd minnakse kolleegidega rahva sekka, et testida suvalisi inimesi ja seega mõõta, kui palju on toimunud viirusülekannet, mida ei näe. «Siis saame natuke paremini aru, kui suur puutumatus meil ühiskonnas on,» märgib epidemioloog.

Ehkki spetsialist arvab, et maikuus rahuneb viirusepuhang oluliselt, võib see sügisel külmemal ajal taas hoogu saada. Haiguse leviku edus mängib tema sõnul ka edaspidi rolli see, kui palju edusamme oleme teinud praegu.

«Üsna oluline on, kui suur osa elanikkonnast on nakatunud. See määrab täielikult, mis sügisel juhtub,» märgib ta.

Anders Tegnell ütleb, et on kaks võimalikku viisi viiruse lõplikuks võitmiseks.