Rimi kassadesse tulevad kaitseklaasid

«Kuna koroonaviirus levib ka piisknakkuse teel ning kassas on müüja kliendile lähemal kui poolteist meetrit, siis kõige efektiivsem on viiruse levimise takistamiseks müüja ning ostja klaasseinaga eraldada,» selgitas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. «Meile on ülimalt oluline, et teenindajad oleks igati kaitstud – nemad on meie jaoks hetkel kriitilise tähtsusega. Tuletan veelkord ka kõigile Rimi külastajatele meelde: palun ärge tulge haigussümptomitega või peredega poodi, hoiame palun teisi ja meie eesliini töötajaid!»

Lisaks klaasseinale on kõikidel Rimi teenindajatel võimalus kasutada kummikindaid ning kaitsemaski. Kõik teenindajad on varustatud vajalike pindade ning käte desinfitseerimise vahenditega. Samuti on müügisaalides olemas kätepuhastusvahendid klientide jaoks ning lisaks on mitmetes Rimides abiks ZÄP kätepuhastusjaamad. Uusi kätepuhastusjaamu pannakse iga päev täiendavalt üles Rimidesse üle Eesti.