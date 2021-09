3. septembri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise Covid-19 tõttu haiglaravi 122 inimest. Haiglas on 135 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest 109 ehk 80,3% on vaktsineerimata ja 26 ehk 19,7 % on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.