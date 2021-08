Uutest nakatunutest 63 inimest ehk 72,4% olid vaktsineerimata. Nelja nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 20 nakatunu vaktsineerimiskuur lõpetatud.

Rahvastikuregistri andmetel tuli enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 47 inimesel. 36 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 142,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,3%.

Ööpäeva jooksul avati viis uut Covid-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 49 patsienti. Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 34 inimest (69,4%). Haiglaravil patsientidest seitse ehk 14,3% on lõpetatud vaktsineerimisega (neist sümptomaatilise Covid-19 tõttu viis inimest).