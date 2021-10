14. oktoobri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 263 inimest. Kokku on haiglas 342 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest on vaktsineerimata 215 ehk 62,9% ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 127 ehk 37,1%.

Eestis on vaktsineeritud osaliselt 57,72% ja täielikult vaktsineeritud 54,36% kogu elanikkonnast. Euroopa Liidus tervikuna on vaktsineeritud osaliselt 67,87% ja täielikult vaktsineeritud on 63,69% elanikkonnast.