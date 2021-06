Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2599 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid proovivastuseid oli 37 ehk 1,4 protsenti testide koguarvust. Suri üks viirusega nakatunud inimene ja haiglaravil on 96 koroonapatsienti.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 111,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 2,7 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi Covid-19 haigusjuhtumeid 5, haiglaravi vajab 96 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 73 inimest (76 protsenti).

Ööpäeva jooksul manustati 5218 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 500 724 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 297 707 inimesel. Täisealiste ehk üle 18-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 46,3 protsenti.